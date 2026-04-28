Il confine non è una barriera ma un punto di contatto

Lo scorso mese di ottobre, gli studenti della scuola Maestre Pie di Rimini hanno visitato Trieste e alcune località in Slovenia durante un'uscita didattica. La gita ha previsto spostamenti tra i due paesi, con soste e visite lungo il percorso. La scuola ha organizzato il viaggio come parte di un’attività educativa, coinvolgendo gli studenti in un’esperienza di viaggio tra due territori.

Nello scorso mese di ottobre, noi alunni della scuola Maestre Pie di Rimini ci siamo recati in gita a Trieste e in Slovenia. Come abbiamo imparato, per moltissimo tempo questi territori sono stati parte dell’Impero degli Asburgo (l’Austria). Dopo la Prima Guerra Mondiale, l’Impero austriaco crollò, Trieste passò all’Italia, mentre la Slovenia si unì a croati e serbi nella Jugoslavia, per poi costituire uno stato autonomo negli anni Novanta. Il confine tra Italia e Slovenia è stato a lungo una linea che separava popoli e storie simili, ma oggi ci dimostra il contrario: esso può diventare luogo di incontro e scambio. Attraversando scenari...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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