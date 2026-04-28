Il responsabile della Commissione Arbitrale ha dichiarato che la designazione dell’arbitro Alberola per la partita tra il Real Madrid e il Girona è stata un errore. La sua affermazione si aggiunge a quanto detto in precedenza, in cui si criticava la scelta dell’arbitro per quella gara. La questione riguarda la decisione di affidare a Alberola il ruolo di arbitro principale in un incontro di alto livello.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Fran Soto, presidente del Comitato Tecnico degli Arbitri (CTA), ha rivelato di recente alcuni retroscena importanti riguardo alle scelte arbitrali nelle partite di massimo livello. La designazione di Alberola Rojas per la sfida tra Real Madrid e Girona è stata definita un vero e proprio “errore”, considerando il contesto cruciale dell’imminente finale di Copa del Rey. Queste affermazioni segnano un momento di riflessione sulla gestione degli arbitri e sull’importanza della loro preparazione in occasioni così significative.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il capo della CTA: ‘Nomina di Alberola per Real Madrid-Girona è stato un errore.’

Notizie correlate

“Da 72 anni il CTA è presieduto da ex membri, ex dirigenti o ex giocatori del Real Madrid”2026-03-10 02:01:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Joan Laporta è apparso questo lunedì nel programma “El Partidazo” della rete Cope per...

Leggi anche: Real Madrid-Girona: formazioni, statistiche e anteprima