Da 72 anni il CTA è presieduto da ex membri ex dirigenti o ex giocatori del Real Madrid

Da 72 anni, il Comitato Tecnico dell'Associazione (CTA) è presieduto esclusivamente da ex membri, ex dirigenti o ex giocatori del Real Madrid. Nel frattempo, il calcio spagnolo vive giorni intensi, con il presidente del Barcellona che ha partecipato a un programma radiofonico per discutere della corsa elettorale alla guida del club e di vari temi di attualità.

2026-03-10 02:01:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Joan Laporta è apparso questo lunedì nel programma “El Partidazo” della rete Cope per parlare della corsa elettorale per la presidenza del Barcellona e ha affrontato anche diversi temi di attualità. Xavi, il caso Negreira, l’arbitro controverso e il Real Madrid. Dichiarazioni di Xavi Hernández: “Font ha usato una leggenda per fare del male. Fortunatamente abbiamo rinunciato ai suoi servizi perché i fatti sono molto convincenti, con la stessa squadra, con Xavi abbiamo perso e con Flick abbiamo vinto. La dinamica con Xavi è stata perdente e con Flick è vincente.” La dinamica con Xavi è stata perdente e con Flick è vincente Messi e il suo frustrato ritorno al Barça. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Real Madrid attaccato da Sport, che bordata! «Il Barcellona vince con meriti propri, loro da anni con rigori a favori e designazioni arbitrali sospette…»Calciomercato Milan, tesoretto da 60 milioni di euro in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossonero Mercato Fiorentina:...

