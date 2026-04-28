Il canale di Panama sta assumendo un ruolo strategico sempre più rilevante, attirando l’attenzione di diversi attori internazionali. Recentemente, si sono intensificati gli interessi di grandi investitori e governi, che vedono in questa via di collegamento un passaggio chiave per le rotte marittime mondiali. In parallelo, la Cina ha rafforzato la propria presenza in questa zona, mentre società di investimento come Blackrock continuano a espandere le proprie attività in ambito logistico e infrastrutturale.

C’è più di un motivo per convincersi che la battaglia per il controllo del canale di Panama sia sempre più un affare di portata globale. Tanto per cominciare, con la strozzatura in atto da ormai due mesi dello stretto di Hormuz, l’infrastruttura marittima che collega Pacifico e Atlantico è diventata il nuovo ombelico commerciale del mondo. Lo provano sia il costante aumento del traffico merci su cargo, sia l’aumento delle tariffe per poter attraversare il canale. La stessa autorità del canale ha rivelato come in queste ultime settimane che alcune navi abbiano pagato oltre un milione di dollari, pari a circa 930mila euro, per ottenere la finestra di transito.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il canale di Panama è il nuovo Hormuz. E la Cina sale sul carro di Blackrock

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