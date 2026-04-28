Il Canada ha criminalizzato la Bibbia? Perché la notizia è falsa

Circola online una notizia secondo cui il Canada avrebbe vietato di pubblicamente citare la Bibbia. Tuttavia, questa affermazione è falsa. Non ci sono leggi o provvedimenti ufficiali che prevedano la criminalizzazione della Bibbia o del suo uso pubblico nel paese. La notizia è stata smentita da fonti ufficiali e non corrisponde a fatti accertati.

Circola la notizia secondo cui il Canada avrebbe reso illegale citare la Bibbia in pubblico. Secondo queste narrazioni, il disegno di legge C-9 (noto come Combatting Hate Act) trasformerebbe i pastori e i fedeli in criminali per il solo fatto di condividere testi sacri sul matrimonio o sulla sessualità. In realtà, il provvedimento non mette al bando alcun testo religioso e si limita a rimuovere una specifica esenzione legale che permetteva di usare la fede come difesa automatica in caso di istigazione all’odio. Per chi ha fretta. Il disegno di legge C-9 non criminalizza la Bibbia né ne vieta la lettura o la citazione pubblica.. La norma interviene sul Codice Penale per rimuovere una “esenzione religiosa” che finora fungeva da scudo legale nei casi di istigazione intenzionale all’odio.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Donzelli: Piantedosi ha la fiducia di FdI, smentita la notizia falsaLa scena politica romana si è accesa giovedì 2 aprile 2026 alle 18:06, quando Giovanni Donzelli ha preso la parola in piazza di Montecitorio per... Leggi anche: "Alberto Selly è morto": come ha risposto il cantante alla falsa notizia - VIDEO