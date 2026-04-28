Due giornate di natura, laboratori e comunità. Bosco Integrale ha rinnovato così, con " Svegliati Bosco ", evento che sabato 11 e domenica 12 aprile ha aperto la nuova stagione, "l’impegno nel proporre eventi capaci di mettere in relazione natura, cultura, socialità e territorio. Nel corso delle due giornate, moltissime persone hanno scelto di vivere il Bosco Integrale partecipando ad attività dedicate alla primavera, tra passeggiate tematiche, laboratori, spettacoli, musica e mercatini. Famiglie, bambini, giovani e adulti hanno animato gli spazi del bosco, confermando il valore di questo luogo come punto di incontro tra natura, cultura e comunità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ’Bosco Integrale’ riapre: mercatini e laboratori

Notizie correlate

Natura ed enogastronomia. Mercatini e laboratoriCon la bella stagione tornano “Sondrio Primavera e Fiera del Biologico della Montagna Alpina“.

Leggi anche: Ciocco C’è, due giorni di dolcezze. Laboratori, assaggi e mercatini