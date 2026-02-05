Ciocco C’è due giorni di dolcezze Laboratori assaggi e mercatini

Torna a Castelfranco il festival più dolce dell’anno. Sabato e domenica, il centro della città si trasforma in un vero e proprio paradiso per gli amanti del cioccolato. Durante il fine settimana, ci saranno laboratori, assaggi e mercatini dedicati alle golosità di cacao. Un appuntamento da non perdere per chi vuole scoprire nuove creazioni e assaporare le migliori delizie al cioccolato.

È pronto a tornare a Castelfranco il fine settimana più goloso dell’anno. Sabato e domenica il centro del capoluogo ospiterà infatti la quinta edizione di " Ciocco C’è ", il Festival del Cioccolato. In programma eventi, degustazioni, laboratori, spettacoli e iniziative per tutte le età. Il cuore della manifestazione sarà piazza Garibaldi, insieme a Corso Martiri, via Garibaldi, piazza Aldo Moro, piazza Curiel e ai principali luoghi culturali della città, trasformati per due giorni in un grande percorso dedicato al cioccolato e alle sue varie declinazioni. L’inaugurazione sarà sabato alle 10 in piazza Garibaldi, con l’apertura degli stand e delle attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciocco C’è, due giorni di dolcezze. Laboratori, assaggi e mercatini Approfondimenti su Ciocco C’è Torna l’Agroalimentare. Quattro giorni di assaggi laboratori e show-cooking Castelbellino. torna il Paese dell'Albero con due giorni di mercatini e spettacoli La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ciocco C’è Argomenti discussi: A Castelfranco Emilia torna Ciocco C’è, il Festival del Cioccolato; Dal 6 all’8 febbraio c’è la Festa del cioccolato artigianale in piazza del Popolo; Galeazzi: Occasione di vivere la città con gusto e sostenere il centro storico; CioccolaTò 2026, dal 13 al 17 febbraio torna la Festa del cioccolato a Torino; Là dove il cioccolato non finisce mai. Torna Ciocco c’è, il Festival del Cioccolato di Castelfranco: il programma del weekendCASTELFRANCO. È pronto a tornare il fine settimana più goloso dell’anno. Sabato 7 e domenica 8 febbraio torna a Castelfranco Emilia Ciocco C’è, il Festival del Cioccolato che tornerà ad animare il c ... msn.com DAL 6 FEBBRAIO TRE GIORNI DOLCISSIMI CON LA "FESTA DEL CIOCCOLATO" IN PIAZZA DEL POPOLO facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.