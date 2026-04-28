Il 25 aprile, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, si è svolto il battesimo di Priscilla, figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis. La cerimonia è stata officiata alla presenza di parenti e amici, con la benedizione del Papa. La famiglia ha condiviso l’evento attraverso i social, mostrando alcuni momenti della funzione religiosa.

Tony Effe e Giulia De Lellis hanno battezzato la loro piccola Priscilla lo scorso 25 aprile a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, dove si svolgono le cerimonie ufficiali della Repubblica Italiana. La cerimonia è stata abbondantemente documentata dalla coppia sui social, con il rapper che ha anche reso noto il nome completo della bambina, nata lo scorso 8 ottobre: Priscilla Nella Lucilla Marie. Dopo il rito i festeggiamenti sono proseguiti al Lumen Cocktails & Cuisine, all’interno dell’hotel St. Regis, a pochi passi dalla Basilica, come riferito da alcune fonti; e come si evince dalle foto di Tony Effe, il cui vero nome è Nicolò Rapisarda, la torta era a più piani, colorata e molto grande.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Il battesimo di Priscilla, figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis, con la benedizione del Papa

Il battesimo di Priscilla tra tradizione e libertà di espressione

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