il 25 aprile di noi vacche

Il 25 aprile, giorno della Liberazione, vede spesso discussioni e tensioni legate a diversi gruppi e rappresentanze. Recentemente si è parlato di un tentativo di escludere la Brigata Ebraica da alcune celebrazioni ufficiali, riaccendendo il dibattito sulle modalità di commemorazione. La questione riguarda la partecipazione di questa formazione militare alle manifestazioni commemorative, suscitando opinioni contrastanti tra chi difende il diritto di rappresentanza e chi propone una visione più ristretta.

Il 25 aprile ero a Milano, il corteo era molto affollato e pieno di ragazzi, c’era il profumo della primavera. Bella manifestazione di famiglie, di bambini, di vecchi, di giovani, di biciclette per mano e di cani al guinzaglio, insomma di popolo. È quando ci si sente rassicurati dal numero, dalle comuni intenzioni e anche dal sorriso che si scambiano i presenti. A metà pomeriggio ho incontrato qualche amico desolato, uscito dal corteo bloccato dalle contestazioni alla Brigata Ebraica che si ripetono identiche da decenni e quest’anno sono lievitate anche per effetto della crescente impopolarità di Israele. Ma – va detto – anche senza la...🔗 Leggi su Ilpost.it

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