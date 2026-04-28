Recentemente, alcuni dipendenti di un'importante azienda tecnologica hanno manifestato il loro dissenso riguardo all'uso dell'intelligenza artificiale nelle operazioni militari. La discussione si concentra sulle implicazioni etiche di tali applicazioni, con alcuni professionisti che esprimono preoccupazioni sul possibile impiego di queste tecnologie in contesti che potrebbero risultare disumani. La questione riflette le tensioni tra innovazione e responsabilità nel settore tecnologico.

Gli sviluppi dell’intelligenza artificiale non si arrestano. La sua utilità è indiscutibile, ma anche potenzialmente pericolosa. Il dibattito, già antecedentemente aperto, si è ora intensificato a seguito del caso di Anthropic. La necessità di una regolamentazione rigida che impedisca l’impiego dell’ IA in operazioni militari si fa sempre più impellente, tanto che 600 dipendenti di Google hanno presentato una richiesta scritta. Possibile impiego dell’IA di Google per il Pentagono? I dipendenti chiedono all’azienda di rifiutare. La lettera scritta e firmata dai dipendenti, direttori, alti dirigenti e vicepresidenti è rivolta all’amministratore delegato di Google Sundar Pichai.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - IA nelle operazioni militari? I dipendenti Google si rifiutano: «Possibile uso disumano»

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