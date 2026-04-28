I vigili restituiscono la bici a un 13enne e catturano il ladro seguendo il gps
I vigili hanno individuato e recuperato una bicicletta rubata a un ragazzino di 13 anni grazie al segnale GPS. Dopo aver ricevuto la segnalazione, hanno seguito il tracciamento dello smartphone e sono riusciti a rintracciare il mezzo tra le strade del centro. In conseguenza, hanno restituito la bici al proprietario e hanno catturato il ladro che l’aveva sottratta.
Il segnale intermittente sullo smartphone non mentiva: la bicicletta del figlio tredicenne, rubata pochi istanti prima, si stava allontanando tra le vie del centro. È iniziata così, con una madre affannata che rincorreva il ladro e l'intervento della polizia locale, l'ultima settimana di attività.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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