I vigili restituiscono la bici a un 13enne e catturano il ladro seguendo il gps

I vigili hanno individuato e recuperato una bicicletta rubata a un ragazzino di 13 anni grazie al segnale GPS. Dopo aver ricevuto la segnalazione, hanno seguito il tracciamento dello smartphone e sono riusciti a rintracciare il mezzo tra le strade del centro. In conseguenza, hanno restituito la bici al proprietario e hanno catturato il ladro che l’aveva sottratta.