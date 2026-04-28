I Pooh tornano a Parma | a settembre al Parco Ducale
A Parma, il gruppo musicale torna in scena il 7 settembre al Parco Ducale, nell’ambito del tour estivo “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”. L’evento è organizzato da Caos Organizzazione Spettacoli e celebra i 60 anni di attività della band. La tournée si svolge in diverse location all’aperto, con un programma dedicato alla loro lunga carriera. La serata vedrà la partecipazione del gruppo in un concerto dal vivo.
A grande richiesta i POOH, lunedì 7 settembre, saranno al Parco Ducale di PARMA, grazie a Caos Organizzazione Spettacoli, con “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”, il tour estivo che porterà la grande celebrazione dei 60 anni di carriera della band nelle più suggestive location all’aperto con un.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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