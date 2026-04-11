Il mito di Notre Dame de Paris sbarca al Parco Ducale di Parma

Dal 11 al 14 giugno, il Parco Ducale di Parma ospiterà la produzione musicale di Notre Dame de Paris. L’evento porta in scena questa rappresentazione all’aperto, attirando spettatori e appassionati della musica e del teatro. La manifestazione si svolge nel cuore della città, tra il verde del parco e il pubblico che potrà vivere l’esperienza di uno spettacolo noto a livello internazionale.

Il Parco Ducale di Parma ospiterà, tra l’11 e il 14 giugno, la produzione musicale Notre Dame de Paris. Il tour dell’opera, che ha già registrato le vendite di oltre 350.000 biglietti nel primo mese di itinerario nei teatri, porterà in scena il racconto di Victor Hugo sulla tragica passione tra Quasimodo ed Esmeralda, ambientato nella cattedrale parigina. Un successo generazionale che attraversa i decenni. Il progetto teatrale, che vede la direzione musicale di Riccardo Cocciante e l’adattamento dei testi di Luc Plamondon curato da Pasquale Panella, rappresenta un fenomeno di costume capace di coinvolgere diverse fasce d’età. Con una platea complessiva che ha superato i 4,5 milioni di spettatori, lo spettacolo si prepara a festeggiare il suo venticinquesimo anniversario nel 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il mito di Notre Dame de Paris sbarca al Parco Ducale di Parma Notre Dame de Paris torna nei teatri: 250mila biglietti venduti, c’è anche ParmaIl musical capolavoro di Riccardo Cocciante riparte da Milano il 26 febbraio 2026 e aggiunge nuove date in tutta Italia. Dopo il successo de La Divina Commedia, Pegna invita i reggini al colossal Notre Dame De ParisIl promoter: "La scommessa di presentare in Calabria spettacoli unici, colossal straordinari come questo, è stata ancora una volta premiata da ben... Temi più discussi: ALTRO CHE CATTOLICI, L’AMERICA È DEI SIONISTI CRISTIANI; Morrissey – Make-Up Is a Lie: Recensione; Eventi di martedì 7 Aprile 2026 Provincia di Bergamo; Estate 2026: la musica si veste da RE(ggia), Caserta al centro dei grandi live. Il simbolismo de Il Gobbo di Notre Dame per Walt DisneyAbbiamo già accennato in un nostro precedente approfondimento: Walt Disney tra la Corazzata Potëmkin e Sergej Ejzenstejn un’immagine che era rimasta ben impressa nella testa di Sergej Ejzenstejn, il ... tomshw.it Notre Dame de Paris a Parma dall'11 al 14 giugnoArriva al Parco Ducale di Parma dall'11 al 14 giugno il tour di Notre Dame de Paris che, a poco più di un mese dall'inizio del suo viaggio nei teatri, conta oltre 350.000 biglietti venduti. (ANSA) ... ansa.it BUS CONCERTO NOTRE DAME DE PARIS • EBOLI 19 APRILE 2026 - facebook.com facebook Se oggi possiamo ammirare la Cattedrale di Notre-Dame, lo dobbiamo anche a Victor Hugo! #VitaDaArtista: Victor Hugo. Con @JacopoVeneziani. Online su #RaiPlay! x.com