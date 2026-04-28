I mali della società moderna tra intrighi politici e lotte ambientaliste giuseppe scaglione presenta La linea del pudore

Un nuovo libro affronta i problemi della società di oggi, tra manovre politiche e battaglie per la tutela ambientale. L’autore si concentra sugli aspetti concreti e verificabili di queste tematiche, senza entrare in supposizioni o giudizi personali. Il testo si propone di analizzare gli eventi e le dinamiche attuali, offrendo uno sguardo diretto e preciso sulla realtà che ci circonda.

Indagare i mali della società contemporanea mantenendosi fedele alla realtà. È questo l’obiettivo de “La linea del pudore”, ultimo libro di Giuseppe Scaglione (Les Flâneurs Edizioni, pp. 220, € 16), che sarà presentato mercoledì 29 aprile, alle 18.30, alla Feltrinelli Point di Altamura (Ba), in.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Anime con ambientazione storica, tra intrighi, misteri e societàDa grande fan della storia e della successione degli eventi che intaccano – più o meno – la nostra società, non potevo esimermi nel consigliarvi il... Un copialettere di Giuseppe Ricci Oddi, la nuova acquisizione della Galleria d’Arte ModernaL'archivio storico della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi si arricchisce di un’importante acquisizione: un copialettere di Giuseppe Ricci Oddi... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Di cosa si parla quando si parla di remigrazione; Wellbeing economy: da più a meglio; Superbonus: crediti sequestrabili anche se ceduti a terzi in buona fede; Fonti, ministro della Difesa del Mali ucciso in attacco dei ribelli. «Recupero crediti», il nuovo business della Società foggiana: i clan intermediari su soldi e preziosiUna delle face ancora poco esplorate della criminalità, è emersa in tutta la sua ferocia nell’inchiesta che il 25 marzo ha portato al fermo di 4 foggiani, accusati a vario titolo di tentata estorsione ... lagazzettadelmezzogiorno.it Panacea di tutti i mali o catastrofe finale?Ormai da secoli, l’avvento di ogni nuova importante tecnologia divide la società in due schieramenti opposti. Da una parte, chi si concentra sui progressi sociali che ne potrebbero scaturire; ... repubblica.it Dallapartedeglianimali. . In cucina con #Stella: con il #vegan chef Emanuele Rengo cuciniamo una panzanella liquida con verdure crude e cotte: scopriamo come preparare una ricetta sana, gustosa, colorata che rispetta tutti gli #animali! - facebook.com facebook In #Mali i russi si ritirano dal nord senza combattere. Ma per Jnim controllare un paese tanto vasto è difficile. Il mistero sulla sorte del presidente Goita protetto dai mercenari turchi. Oggi su @ilfoglio_it con voci di @UlfLaessing e @IbrahimYahayaIb x.com