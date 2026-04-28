I mali della società moderna tra intrighi politici e lotte ambientaliste giuseppe scaglione presenta La linea del pudore

Da baritoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo libro affronta i problemi della società di oggi, tra manovre politiche e battaglie per la tutela ambientale. L’autore si concentra sugli aspetti concreti e verificabili di queste tematiche, senza entrare in supposizioni o giudizi personali. Il testo si propone di analizzare gli eventi e le dinamiche attuali, offrendo uno sguardo diretto e preciso sulla realtà che ci circonda.

Indagare i mali della società contemporanea mantenendosi fedele alla realtà. È questo l’obiettivo de “La linea del pudore”, ultimo libro di Giuseppe Scaglione (Les Flâneurs Edizioni, pp. 220, € 16), che sarà presentato mercoledì 29 aprile, alle 18.30, alla Feltrinelli Point di Altamura (Ba), in.🔗 Leggi su Baritoday.it

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