Il 28 aprile 2026, a Padova, è stato presentato un gruppo di gondolieri che portano con sé strumenti come la fisarmonica e il contrabbasso. Indossano cappelli di paglia e magliette a righe rosse orizzontali, richiamando l’abbigliamento tradizionale dei gondolieri veneziani. Questi musicisti affermano che il loro obiettivo è mantenere vive le tradizioni della laguna, accompagnando turisti e coppie lungo i canali di Venezia.

Padova, 28 aprile 2026 Hanno fisarmonica e contrabbasso, il cappello di paglia e la maglietta con le righe rosse orizzontali, la classica tenuta dei gondolieri che portano turisti, innamorati e un po’ di storia per i canali di Venezia. E anche loro sono un po’ una tradizione, si chiamano I Mori dea Laguna, tradotto liberamente i mori della laguna. Il gruppo interviene ad eventi con le sue canzoni, barzellette, aneddoti tra la musica e le radici del Veneto. ‘E’ un modo per far scoprire e riscoprire usi e costumi, quello che siamo e quello che eravamo. Tenere viva una storia, con la sua lingua e la sua musica’, racconta Romeo Moro, uno dei componenti del quartetto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I gondolieri con fisarmonica e contrabbasso ‘Noi mori dea Laguna, così salviamo le tradizioni venete’

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