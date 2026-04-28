I 90 anni del Maestro Zubin Mehta | Il vero segreto? L' amore per quello che si fa Un direttore d’orchestra non si ritira mai

Il Maestro Zubin Mehta compie 90 anni e il giorno prima celebra l’occasione dirigendo la nona sinfonia di Beethoven al Teatro del Maggio musicale fiorentino. Nato circa un secolo fa, ha dedicato la sua vita alla musica e alla direzione d’orchestra, affermando che il segreto del suo impegno è l’amore per il lavoro. Non si è mai fermato, dichiarando che un direttore d’orchestra non si ritira mai.

Firenze, 28 aprile 2026 – Il Maestro Zubin Mehta festeggia il suo novantesimo compleanno, il 29 aprile, dirigendo la nona sinfonia di Beethoven al Teatro del Maggio musicale fiorentino. “Un gesto che vale più di mille parole, un atto d'amore verso Firenze e il Maggio, che commuove tutta la comunità del nostro teatro e tutto il suo pubblico” ha commentato il sovrintendente Carlo Fuortes. Mehta dirige l'orchestra e il coro; con loro ci sarà il soprano Jessica Pratt, il mezzosoprano Szilvia Vörös, il tenore Bernard Richter e il basso Simon Lim. In occasione del compleanno di Mehta, oltre a festeggiarlo sul palcoscenico, il teatro gli dedica anche una mostra fotografica nel Foyer con 90 scatti e un video che ripercorrono la sua lunga carriera.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I 90 anni del Maestro Zubin Mehta: “Il vero segreto? L'amore per quello che si fa. Un direttore d’orchestra non si ritira mai” Notizie correlate I 90 anni di Zubin Mehta, gigante del podio sempre sulla scenaDa Bombay ai palcoscenici più prestigiosi della scena mondiale, con orchestre mitiche e le grandi star della lirica. Zubin Mehta a 90 anni: tra Beethoven, grandi maestri e Sophia Loren? Cosa sapere Zubin Mehta festeggia 90 anni al Maggio musicale fiorentino con la Nona di Beethoven. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Zubin Mehta compie 90 anni sul podio del Maggio: Nona di Beethoven, cast e percorso del maestro; Zubin Mehta compie 90 anni a Firenze: l’Inno alla gioia per un messaggio di pace; Zubin Mehta: Sophia Loren mi cucinava le lasagne. C’è Netanyahu, in Israele per ora non torno; Zubin Mehta: L'Inno alla gioia per i miei novant'anni sul podio. In Israele non torno, non vado d'accordo con Netanyahu e neanche con Trump. Auguri Maestro! Zubin Mehta compie 90 anni e dirige la Nona sinfonia di Beethoven: La musica strumento di fratellanzaMercoledì 29 aprile Zubin Mehta salirà sul podio della Sala Grande del Teatro per un grande concerto in occasione del suo 90esimo compleanno ... intoscana.it I 90 anni di Zubin Mehta sul palco del Maggio a dirigere l'orchestraMercoledì 29 aprile in cartellone concerto sinfonico di straordinario impatto anche emotivo. Mostra dedicata al Maestro ... nove.firenze.it Mercoledì 29 aprile Zubin Mehta salirà sul podio del Maggio per un grande concerto in occasione del suo 90esimo compleanno. Nel Foyer del teatro una mostra fotografica per celebrare i 60 anni del Maestro con Firenze di COSTANZA BALDINI - facebook.com facebook Mercoledì 29 aprile #ZubinMehta salirà sul podio del Maggio per un grande concerto in occasione del suo 90esimo compleanno. Nel Foyer del teatro una mostra fotografica per celebrare i 60 anni del Maestro con Firenze di COSTANZA BALDINI x.com