I 166 anni di storia di Chiarli sbarcano online

Ieri, lunedì 27 aprile, presso la Tenuta Cialdini di Castelvetro di Modena si è tenuto l’incontro che ha ufficializzato la notifica "d’Interesse Storico Particolarmente Importante" all’Archivio d’Impresa Chiarli, da parte della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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