Progetto Trame School – Periferie e marginalità nel cinema dell’Italia contemporanea nuovi appuntamento

A Pomigliano D’Arco, si tiene un nuovo appuntamento di Trame School, il progetto dedicato alle periferie e alla marginalità nel cinema italiano contemporaneo. Nell’auditorium del Liceo Vittorio Imbriani, studenti e appassionati partecipano a incontri e attività formative per approfondire come il cinema rappresenta le realtà spesso invisibili delle periferie. La giornata vede interventi di esperti e proiezioni che mettono in luce le storie di chi vive ai margini, stimolando una riflessione più diretta e concreta sul tema.

A Pomigliano D’Arco, nell’Auditorium del Liceo Vittorio Imbriani, il ciclo di appuntamenti per le attività formative di Trame School dell ’Ass. Luna di Seta. Inizia giovedì 13 febbraio, a Pomigliano D’Arco, nell’Auditorium del Liceo Vittorio Imbriani, il ciclo di appuntamenti per le attività formative di Trame School dell ’Ass. Luna di Seta, iniziativa realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC e MIM. A partire dalle ore 10.00 si terrà la proiezione del film “Dove siamo?” e all’incontro saranno ospiti Emma Onesti, autrice e regista del film, e Luca Mosso, critico cinematografico e direttore del Filmmaker Festival di Milano. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Progetto Trame School – Periferie e marginalità nel cinema dell’Italia contemporanea, nuovi appuntamento Approfondimenti su Pomigliano DArco Trame School: proiezioni e incontri a febbraio 2026 A febbraio 2026 torna Trame School, il progetto dell’Associazione Luna di Seta che porta sul grande schermo film e storie provenienti dalle periferie italiane. Lisola, appuntamento con “Trame di Gusto” Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Pomigliano DArco Argomenti discussi: Trame school. Il progetto per le scuole per avvicinare i giovani al mondo del cinema; Trame School | proiezioni e incontri a febbraio 2026. Da venerdì 13 febbraio 2026 inizia un nuovo ciclo di appuntamenti per il Progetto Trame SchoolInizia giovedì 13 febbraio, a Pomigliano D’Arco, nell’Auditorium del Liceo Vittorio Imbriani, il ciclo di appuntamenti per le attività formative di Trame ... napolivillage.com Laboratori, proiezioni, corsi di formazione: al via il progetto Trame SchoolIl progetto Trame school– Periferie e marginalità nel cinema dell’Italia Contemporanea 2024/2025, vincitore del Bando Progetti di rilevanza territoriale promosso dal Ministero della Cultura e dal ... rainews.it Nella serata di venerdì 6 febbraio abbiamo presentato al pubblico Trame Verdi e, in particolare, il progetto “Teatro e Paesaggio”, uno dei percorsi cardine finanziati dal Ministero della Cultura. Piero Castoro ci ha accompagnati in una riflessione sul rapporto tr - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.