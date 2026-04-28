Nel prossimo Gran Premio di Miami, il pilota britannico mira a conquistare un risultato che potrebbe avvicinarlo alla vetta del campionato mondiale. La Ferrari, invece, cerca di ottenere un buon piazzamento per rafforzare la propria posizione nella classifica costruttori. Entrambe le squadre sono concentrate sulla corsa al podio, con l’obiettivo di migliorare le proprie performance e avvicinarsi ai leader della stagione.

? Cosa sapere Hamilton e la Ferrari puntano al podio nel Gran Premio di Miami.. Il pilota britannico punta a superare Leclerc per il titolo mondiale 2026.. Brundle vede Hamilton ancora in corsa per il titolo mondiale 2026, mentre la Ferrari punta al passo decisivo nel weekend di Miami dopo un avvio stagionale superiore al passato. La lotta per la corona del campionato di Formula 1 si apre in modo totale. Nonostante il dominio iniziale della Mercedes, con Kimi Antonelli in testa alla classifica con nove punti di vantaggio su George Russell, il competitivo resta fluido. Il passaggio di Lewis Hamilton alla scuderia di Maranello, avvenuto nel 2025, ha richiesto una fase di assestamento durante l’ultimo anno del regolamento precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hamilton e Ferrari: la rimonta per il titolo mondiale è realtà

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