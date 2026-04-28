Si è conclusa presso AreaLab35 la seconda edizione dell'Hackathon School Edition II, un evento promosso da Google Developer Groups Napoli e organizzato da Lemon Academy ETS. La competizione ha coinvolto studenti e docenti in un percorso dedicato alla creazione di progetti innovativi nel settore tecnologico. L'iniziativa si è svolta nel rispetto delle modalità stabilite e ha visto la partecipazione di numerosi gruppi provenienti da diverse scuole della regione.

Ad AreaLab35 si è conclusa la seconda edizione del percorso FSL promosso da Google Developer Groups Napoli e realizzato da Lemon Academy ETS. Brand completi, prototipi funzionanti e una classifica che premia talento e concretezza. C'è un tipo di formazione che non si dimentica. Non perché sia più intensa o più lunga, ma perché produce qualcosa di reale. È quello che ha vissuto un gruppo di studenti dell'Istituto Superiore "Guglielmo Marconi" di Giugliano in Campania durante la seconda edizione di Hackathon School Edition, il percorso di Formazione Scuola Lavoro realizzato da Lemon Academy ETS sotto la direzione di Alessio Romaniello, promosso da Google Developer Groups Napoli con il supporto di Google for Developers.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Hackathon School Edition II: quando la scuola diventa davvero esperienza

96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts

Notizie correlate

School Days 2026: a MagicLand la scuola esce dall’aula e diventa esperienza tra legalità, sicurezza e STEM. Integrabili nel PTOFIl 13 e 14 maggio MagicLand si trasforma nella “Scuola senza Pareti” più grande d’Italia.