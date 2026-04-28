guerra sul piccolo faro il tribunale ferma tutto

Il Tribunale amministrativo regionale ha deciso di sospendere temporaneamente la gara indetta dall’Autorità di sistema portuale per l’assegnazione della concessione demaniale nel Piccolo Faro, che riguarda il chiosco e le aree della passeggiata Morin. La decisione interviene in seguito a un ricorso presentato, bloccando così l’assegnazione fino a ulteriori valutazioni. La gara era stata avviata per affidare la gestione di alcune aree del lungomare.

Il Tar congela temporaneamente la gara dell’Autorità di sistema portuale per l’assegnazione della concessione demaniale relativa al chiosco e alle aree del Piccolo Faro, in passeggiata Morin. Con un decreto ad hoc, il presidente della prima sezione del Tar ligure, Giuseppe Caruso, ha sospeso tutto rimandando ogni decisione all’8 maggio, giorno in cui sarà discussa l’istanza per l’effettiva sospensione del provvedimento con cui l’ente di via del Molo lo scorso 3 aprile aveva assegnato la concessione alla società spezzina ’Tondo Gourmet’. A presentare ricorso è stata invece la ’Piccolo Faro 2000’, che da oltre un trentennio gestiva in concessione quegli spazi demaniali, assistita dagli avvocati Piera Sommovigo e Andrea Pizzinga.🔗 Leggi su Lanazione.it

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