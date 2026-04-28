Un incidente grave durante una sessione di allenamento ha portato alla morte di un giovane di 21 anni. La scena si è svolta lungo una strada abitualmente percorsa, con il traffico che scorreva normalmente e nessun segnale di pericolo apparente. La vittima, impegnata in un’attività di routine, non è sopravvissuta alle ferite riportate nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

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© Calcionews24.com - Gravissimo incidente in allenamento, non ce l’ha fatta: se ne è andato a soli 21 anni

She gave him her youth, but he only treated her as a tool to learn love. She's gone!

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