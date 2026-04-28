Un episodio che coinvolge il presidente della FIGC e il presidente dell’UEFA ha attirato l’attenzione. Secondo quanto riferito, Gravina avrebbe venduto una casa a Ceferin, che al momento ricopre entrambe le cariche. La vicenda ha suscitato discussioni in ambito sportivo e legale, considerando i ruoli di entrambe le figure coinvolte. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali e riguarda un’operazione immobiliare tra due figure di spicco nel calcio internazionale.

Può la vendita di una casa diventare una notizia? Sì. Può se a vendere casa è l’ex presidente Figc (ancora in carica) Gabriele Gravina e l’acquirente è il presidente Uefa Ceferin. A maggior ragione se Gravina e i suoi fanno filtrare che ci sarebbero pressioni e minacce della Uefa ( ufficialmente smentite ma oggi ne scrive ancora Repubblica) contro il commissariamento della Figc pena perdita degli Europei o addirittura esclusione dei club italiani delle coppe. N scrive il Fatto quotidiano con l’informato Lorenzo Vendemiale. La casa in questione è la casa che già fu al centro di un caso giudiziario. Ricorda il Fatto che La figliastra di Gravina lo comprò (l’immobile) nell’estate 2019, al prezzo di 650mila euro, con un mutuo di cui Gravina e la compagna Francisca Ibarra (sorella dell’ex ad Sky, Maximo) si fecero garanti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gravina e Ceferin sono molto intimi, il presidente Figc gli vende anche casa

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