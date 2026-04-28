Grande vittoria per il calcio a 5 limatolese | lo sbarco in serie C1

Lo scorso mercoledì si è giocata una partita decisiva per il campionato di calcio a 5 serie C2 nel girone A, tra la Polisportiva Limatola e il Futsal Crisci. L'incontro si è svolto al Palatedeschi di Benevento ed è stato caratterizzato da diverse fasi intense e momenti di tensione. La vittoria della Polisportiva Limatola ha permesso alla squadra di salire in serie C1, segnando un traguardo importante.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Palatedeschi di Benevento lo scorso mercoledì è stato teatro di una partita accesa e ricca di colpi di scena: la partita decisiva del Campionato di calcio a 5 serie C2 del girone A, con protagoniste la Polisportiva Limatola e il Futsal Crisci. Si è giocato uno spareggio in campo neutro, dato che entrambe le squadre hanno concluso il campionato con pari punti (75) e, da regolamento, solo la prima classificata della C2 può accedere alla C1. Contro le aspettative, il primo tempo è stato un tripudio della compagine limatolese, capace di arrivare all’intervallo con uno schiacciante 2-0, trascinato da un Marra, protagonista di gol e assist.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Grande vittoria per il calcio a 5 limatolese: lo sbarco in serie C1 Notizie correlate Leggi anche: CALCIO A 5 serie C1 E C2. Vigor, finale play off sempre più vicina e l’Atletico vince lo scontro diretto Calcio a 5 serie C1 e C2In serie C1 del Pietralacroce 73, bello e vincente con il Real Fabriano, risalta all’occhio un dettaglio raro: la differenza reti che segna uno. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Altra grande vittoria per il Romagnano che al Raffi batte il Capannori 2-1; 'Un grande passo' - Andy Robertson e Freddie Woodman sulla vittoria del Liverpool sul Palace; Grande vittoria per la Casolese che per la prima volta sale in Promozione; Rugby Giovanile - Lyons, gran vittoria per l'Under 16 che supera Colorno 41 a 28. L'Iran festeggia la grande vittoria. Ma per il regime giorni contatiBandiere americane e israeliane bruciate in piazza, come da copione. Cori e manifesti con lo slogan Morte all'America. L'Iran pro-regime festeggia il cessate il fuoco di due settimane, annunciato ma ... ilgiornale.it Festa Una vittoria per il popolo rossoblùL’Europa ti fa bello, Bologna: solido, compatto, ordinato. Ma soprattutto vincente, ritrovando l’entusiasmo e i sorrisi di inizio stagione, ma anche gli assenti forzati che il momentaccio lo avevano ... ilrestodelcarlino.it Foggia Volley. Faul & Wad · How I Feel (Am I Wrong). Derby combattuto e grande vittoria per l’Under 13 Femminile ROSSA - facebook.com facebook