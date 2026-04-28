Grande Fratello Vip stasera nuova eliminazione e un arrivo inaspettato

Stasera al Grande Fratello Vip si sono verificati diversi eventi. È avvenuta una nuova eliminazione, e tra i concorrenti è entrata una persona inaspettata. È stato anche annunciato l’ingresso di Valeria Marini, nota per il suo carattere deciso, e si è parlato di un mistero riguardante Francesca Manzini. Un amico ha fatto visita alla Casa, sorprendendo i presenti. La serata ha portato diverse novità e suspense.

(Adnkronos) – L'ingresso del ciclone Valeria Marini, il 'mistero' di Francesca Manzini, una nuova e definitiva eliminazione e anche l'arrivo nella Casa di un amico inaspettatto. C'è tanta carne al fuoco per l'appuntamento di stasera con il 'Grande Fratello Vip'. Oggi, martedì 28 aprile, nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. È arrivato il ciclone stellare: l’ingresso di Valeria Marini ha fatto saltare tutti gli equilibri nella Casa. Dopo giorni di scintille e accuse, stasera il faccia a faccia decisivo con la sua storica nemica Antonella Elia.🔗 Leggi su Webmagazine24.it GRANDE FRATELLO DOPPIA ELIMINAZIONE SHOCK! Rivelato il PRIMO FINALISTA a sorpresa Notizie correlate Grande Fratello Vip, stasera 14 aprile: anticipazioni e nuova eliminazione(Adnkronos) – Nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip stasera, martedì 14 aprile, in prima serata su Canale 5. Grande Fratello Vip 8 anticipazioni: eliminazione in arrivo, mutanda gate e nominationTra litigi sempre più accesi e nuovi intrecci sentimentali, la settima puntata del Grande Fratello Vip si preannuncia esplosiva. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 22 aprile tra le tensioni in casa e il televoto; Grande Fratello Vip non va in onda stasera 21 aprile: quando torna; Al Grande Fratello Vip è tempo di vendetta: ecco cosa succederà stasera nella 12ma diretta. Grande Fratello Vip, stasera nuova eliminazione e un arrivo inaspettatoL'ingresso del ciclone Valeria Marini, il 'mistero' di Francesca Manzini, una nuova e definitiva eliminazione e anche l'arrivo nella Casa di un amico inaspettatto. C'è tanta carne al fuoco per l'appun ... adnkronos.com Grande Fratello Vip stasera 28 aprile: chi sono i nominati, chi esce e come votare da casaAnticipazioni GF Vip stasera 28 aprile: Paola Caruso rischia grosso nei sondaggi, esplode lo scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia e spunta il segreto di Francesca Manzini ... skuola.net Volevo scusarmi, mi è dispiaciuto, mi dispiace“ Valeria Marini si è lasciata andare a un gesto inatteso nella Casa del Grande Fratello VIP. Dopo giorni di discussioni e scontri, un malessere notturno l’ha portata a riflettere e a cercare un chiarimento con Antonel - facebook.com facebook