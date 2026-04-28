Grande Fratello Vip sondaggi 28 aprile | chi rischia l’uscita e chi è già salvo

Il 28 aprile su Canale 5 va in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. Durante la serata, uno tra i concorrenti Paola Caruso, Marco Berry, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo sarà eliminato dal programma. I sondaggi indicano chi potrebbe rischiare l’uscita e chi invece è già al sicuro, in attesa delle decisioni ufficiali. La puntata si preannuncia decisiva per alcuni dei partecipanti.

Il Grande Fratello Vip si prepara a vivere una nuova serata decisiva. Nel corso della tredicesima puntata, in onda su Canale 5 martedì 28 aprile, uno tra Paola Caruso, Marco Berry, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Paola Caruso e Marco Berry erano già finiti in nomination dopo aver perso le sfide delle precedenti puntate, mentre venerdì 24 aprile sono stati raggiunti al televoto da Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo, entrambe indicate dai compagni durante le nomination. Ora sarà il pubblico a decidere chi dovrà interrompere il proprio percorso nel reality show condotto da Ilary Blasi. L’eliminazione arriva in una fase particolarmente delicata della trasmissione, quando gli equilibri interni si fanno sempre più fragili e ogni uscita può cambiare profondamente le dinamiche della convivenza.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello Vip, sondaggi 28 aprile: chi rischia l’uscita e chi è già salvo Notizie correlate Leggi anche: Grande Fratello Vip, sondaggi del 24 aprile: chi rischia l’uscita tra i nominati Leggi anche: Sondaggi Grande Fratello Vip del 3 aprile, chi rischia l’eliminazione Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Grande Fratello VIP, sondaggi televoto 22 aprile: plebiscito del pubblico. Chi si salva tra Adriana, Alessandra e Paola; Grande Fratello Vip, sondaggi del 22 aprile: svelato il nome di chi si salverà; Al Grande Fratello Vip arriva Valeria Marini ospite stellare; Grande Fratello Vip 2026: esce davvero lei? Tutte le news su concorrenti, new entry, nomination e sondaggi. Eliminato Grande Fratello Vip 2026, sondaggi 28 aprile: chi esce? Le percentuali, Paola Caruso rischia grossoGrande Fratello Vip 2026, chi verrà eliminato? Cosa dicono i sondaggi del 28 aprile: percentuali, scontri tra concorrenti e tensioni sempre più forti verso la finale. gay.it Grande Fratello Vip stasera 28 aprile: televoto eliminatorio a quattro, Valeria Marini nella Casa, Paola Caruso a rischio eliminazioneAnticipazioni Grande Fratello Vip 28 aprile 2026: televoto eliminatorio tra Mussolini, Berry, Ilardo e Caruso. Sondaggi: Mussolini al 42%, Caruso ultima al 7%. Valeria Marini nella Casa, battle di dan ... lifestyleblog.it «Hai i piedini un po' neri». È stata questa la battuta di Valeria Marini che ha scatenato il divertimento nella casa del Grande Fratello Vip e sui social. La showgirl, appena arrivata nella casa, ha subito lasciato il segno, specialmente durante un momento di relax facebook