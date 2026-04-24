Il Grande Fratello Vip 2024 si trova di nuovo ad affrontare una fase di tensione tra i partecipanti, con i sondaggi pubblicati il 24 aprile che indicano chi potrebbe essere eliminato tra i nominati. La situazione all’interno della casa sembra aver creato qualche preoccupazione tra i concorrenti, mentre i fan seguono con attenzione gli sviluppi delle prossime votazioni. La dinamica tra i partecipanti continua a essere al centro delle discussioni tra gli spettatori.

Ci risiamo. La Casa del Grande Fratello Vip ha di nuovo i suoi bravi grattacapi da sciogliere, e stavolta il nodo è particolarmente spinoso. Dopo l ‘undicesima puntata andata in onda mercoledì 22 aprile su Canale5, il televoto ha aperto i battenti e il pubblico da casa non ha perso neanche un minuto: i sondaggi delle ultime ore delineano già una storia abbastanza chiara, con due concorrenti sul filo del rasoio e una distanza tra loro che fa quasi effetto. Al centro della scena ci sono Alessandra Mussolini e Marco Berry. Due personalità agli antipodi, con due modi completamente diversi di stare nel gioco e, a quanto pare, due destini che la platea sta già separando con decisione.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, sondaggi del 24 aprile: chi rischia l’uscita tra i nominati

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