Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5 | anticipazioni diretta di martedì 28 aprile Nomination eliminati e sondaggi

Stasera, martedì 28 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5, condotta da Ilary Blasi. Durante la serata saranno annunciati i nominati e gli eliminati, mentre sono attesi anche aggiornamenti sui sondaggi. La puntata sarà trasmessa in prima serata, offrendo ai telespettatori un approfondimento sulle dinamiche tra i partecipanti.

Stasera, martedì 28 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata. Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della tredicesima puntata del 28 aprile, cosa succederà?. Martedì 28 aprile 2026 dalle ore 22.00 circa torna l’appuntamento con la casa del Grande Fratello Vip 2026 in prima serata su Canale 5. In studio ritroviamo la padrona di casa Ilary Blasi con le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. In vista della finale – prevista per il prossimo 19 maggio – crescono le tensioni nella casa più spiata d’Italia tra nuove amicizie e alleanza, ma anche scontri e contrasti sempre più forti.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 28 aprile. Nomination, eliminati e sondaggi Notizie correlate Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 7 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, martedì 7 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 14 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, martedì 14 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 22 aprile tra le tensioni in casa e il televoto; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, dodicesima puntata: cos'è successo il 24 aprile. Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 28 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiTorna il Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi su Canale 5: dall'ingresso di Valeria Marini ad un nuovo eliminato. superguidatv.it Grande Fratello Vip, anticipazioni: con Valeria Marini cambia tutto, le leader contro Paola Caruso. Sondaggi, chi esce e cosa vedremo staseraOggi martedì 28 aprile 2026 va in onda la 13esima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: tensione Manzini-Todaro e televoto, chi viene eliminato ... libero.it Non sto bene, non so cosa mi abbia dato fastidio. Non so proprio cosa mi stia prendendo” Così Valeria Marini ha lasciato tutti senza parole nella Casa del Grande Fratello Vip. Appena arrivata, si è trovata al centro dell’attenzione per un improvviso malessere facebook