Grande Fratello Vip 2026 nomination | chi è stato nominato oggi 28 aprile

Il 28 aprile 2026 si è svolta una puntata del Grande Fratello Vip 2026 in cui alcuni concorrenti sono stati messi in nomination. Al momento, i nomi dei partecipanti nominati non sono stati ancora comunicati ufficialmente. Durante la puntata sono stati annunciati i dettagli su come si svolgeranno le prossime votazioni e le modalità di eliminazione. La situazione dei nominati sarà aggiornata con i nomi dei concorrenti coinvolti appena disponibili.

. Quali sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 finiti in nomination (nominati) al termine della puntata di oggi, 28 aprile 2026? Sono finiti in nomination: In aggiornamento Come si vota. Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Mediaset Infinity: accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 28 aprile Grande Fratello VIP - La nomination di Alessandra Mussolini per Adriana Volpe Notizie correlate Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 3 aprile Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 7 aprile Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 22 aprile tra le tensioni in casa e il televoto; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, dodicesima puntata: cos'è successo il 24 aprile. Grande Fratello Vip, sondaggi 28 aprile: chi rischia l’uscita e chi è già salvoIl Grande Fratello Vip si prepara a vivere una nuova serata decisiva. Nel corso della tredicesima puntata, in onda su Canale 5 martedì 28 aprile, uno tra Paola Caruso, Marco Berry, Alessandra Mussolin ... dilei.it Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 28 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiTorna il Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi su Canale 5: dall'ingresso di Valeria Marini ad un nuovo eliminato. superguidatv.it Martedì 28 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. - facebook.com facebook Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 28 aprile 2026: Manzini al centro delle critiche, i sondaggi sul nuovo eliminato, le nomination x.com