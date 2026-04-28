Grande Fratello Vip 2026 nomination | chi è stato nominato oggi 28 aprile

Da tpi.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 aprile 2026 si è svolta una puntata del Grande Fratello Vip 2026 in cui alcuni concorrenti sono stati messi in nomination. Al momento, i nomi dei partecipanti nominati non sono stati ancora comunicati ufficialmente. Durante la puntata sono stati annunciati i dettagli su come si svolgeranno le prossime votazioni e le modalità di eliminazione. La situazione dei nominati sarà aggiornata con i nomi dei concorrenti coinvolti appena disponibili.

. Quali sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 finiti in nomination (nominati) al termine della puntata di oggi, 28 aprile 2026? Sono finiti in nomination: In aggiornamento Come si vota. Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Mediaset Infinity:  accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;.🔗 Leggi su Tpi.it

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