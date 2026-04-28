Grande Fratello Vip 2026 l’omaggio a Raffaella Carrà di Valeria Marini e le donne della casa | Video Mediaset

Da superguidatv.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Grande Fratello Vip 2026, si è svolta una nuova Battle dei talenti con la partecipazione di Valeria Marini, ospite speciale. Durante l’evento, tutte le concorrenti donne della casa hanno deciso di rendere omaggio a Raffaella Carrà, una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. L’episodio è stato condiviso attraverso un video pubblicato da Mediaset.

Al Grande Fratello Vip 2026 torna la Battle dei talenti con un ospite speciale: Valeria Marini! La showgirl stellare con tutte le concorrenti donne della casa hanno deciso di rendere omaggio all’indimenticabile Raffaella Carrà. Grande Fratello Vip 2026, il ballo di Valeria Marini e delle donne dedicato a Raffaella Carrà. Torna la Battle dei talenti al Grande Fratello Vip 2026: le donne si esibiscono su un medley dei capolavori di Raffaella Carrà, con Valeria Marini come protagonista speciale. Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Paola Caruso e Valeria Marini coadiuvate e coreografie da Francesca Manzini hanno omaggiato l’immensa ed unica Raffaella Carrà con un medley dei suoi successi.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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