Grande Fratello Vip 2026 l’omaggio a Raffaella Carrà di Valeria Marini e le donne della casa | Video Mediaset

Al Grande Fratello Vip 2026, si è svolta una nuova Battle dei talenti con la partecipazione di Valeria Marini, ospite speciale. Durante l’evento, tutte le concorrenti donne della casa hanno deciso di rendere omaggio a Raffaella Carrà, una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. L’episodio è stato condiviso attraverso un video pubblicato da Mediaset.

Al Grande Fratello Vip 2026 torna la Battle dei talenti con un ospite speciale: Valeria Marini! La showgirl stellare con tutte le concorrenti donne della casa hanno deciso di rendere omaggio all’indimenticabile Raffaella Carrà. Grande Fratello Vip 2026, il ballo di Valeria Marini e delle donne dedicato a Raffaella Carrà. Torna la Battle dei talenti al Grande Fratello Vip 2026: le donne si esibiscono su un medley dei capolavori di Raffaella Carrà, con Valeria Marini come protagonista speciale. Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Paola Caruso e Valeria Marini coadiuvate e coreografie da Francesca Manzini hanno omaggiato l’immensa ed unica Raffaella Carrà con un medley dei suoi successi.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, l’omaggio a Raffaella Carrà di Valeria Marini e le donne della casa | Video Mediaset Notizie correlate Grande Fratello Vip 2026, l’ingresso di Valeria Marini nella casa | Video MediasetCi siamo: Valeria Marini varca la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2026 facendo il suo ingresso! Cosa succederà? Valeria Marini torna... Grande Fratello Vip 2026, Valeria Marini e Antonella Elia: nuove rivalità nella casa | Video MediasetL’arrivo di Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip 2026 viene accolto con grande entusiasmo da tutti i concorrenti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 22 aprile tra le tensioni in casa e il televoto; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, dodicesima puntata: cos'è successo il 24 aprile. Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 28 aprileGrande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 28 aprile. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it Grande Fratello Vip, sondaggi 28 aprile: chi rischia l’uscita e chi è già salvoIl Grande Fratello Vip si prepara a vivere una nuova serata decisiva. Nel corso della tredicesima puntata, in onda su Canale 5 martedì 28 aprile, uno tra Paola Caruso, Marco Berry, Alessandra Mussolin ... dilei.it Martedì 28 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. - facebook.com facebook Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 28 aprile 2026: Manzini al centro delle critiche, i sondaggi sul nuovo eliminato, le nomination x.com