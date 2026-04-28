Stasera, alle ore 21:35, su Canale 5, va in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. La trasmissione, in programma il 28 aprile 2026, rappresenta l’appuntamento settimanale con il reality condotto su questa rete. Le anticipazioni e le ultime notizie relative al programma sono state diffuse nelle ore precedenti.

. Stasera, martedì 28 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 13esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. La leadership di Alessandra Mussolini tra i coinquilini non è più così solida, specie dopo l’ingresso nella casa di Valeria Marini. La situazione è tutt’altro che serena intorno a Paola Caruso. Adriana ha infatti avuto un duro confronto con l’ex Bonas di Avanti un altro! riguardo le nomination e anche la prima finalista Antonella Elia – intervenuta per calmare l’ex ‘rivale’ – si è scagliata contro di lei.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 28 aprile

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