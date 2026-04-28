Grande distribuzione un premio di 500 euro ai collaboratori | Le persone sono il cuore dell' azienda

Il Gruppo Unicomm, operante nel settore della grande distribuzione e con diverse insegne tra cui Emisfero, Famila, A&O e C+C, ha deciso di assegnare un premio di 500 euro ai propri collaboratori. La decisione viene comunicata come un gesto di riconoscimento per il lavoro svolto, evidenziando l’importanza delle persone all’interno dell’azienda. La presenza nel territorio romagnolo è garantita attraverso la società Arca srl.

Il Gruppo Unicomm della grande distribuzione, presente anche in Romagna attraverso Arca srl con i marchi Emisfero, Famila, A&O e C+C, rafforza il proprio impegno verso i collaboratori riconoscendo agli stessi un premio di 500 euro. “Un segnale concreto di attenzione alle persone - sottolinea una.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate In un'azienda per fare manutenzione rubano 2.500 euro di merce destinata ai supermercati: 4 denunceNei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno concluso una complessa indagine che ha portato alla denuncia alla locale... Il cuore grande dell'azienda: donato un bancale di generi alimentari all'associazione che aiuta i 'meno fortunati'L'associazione Il Filo di Arianna: "Ogni gesto di solidarietà, anche il più piccolo, contribuisce a fortificare quel filo invisibile di bene che è... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: L'allarme della Cna: Grande distribuzione senza regole in Abruzzo, serve tutela per le micro imprese; Grande distribuzione, la CNA chiede un piano a tutela delle micro imprese; Grande distribuzione invadente, la CNA: subito un piano a tutela delle micro imprese; Premio Osservatorio Esg, ecco i vincitori della nona edizione. Filiera corta e qualità ‘Dal cuore di Imola’ agli scaffali di Conad : Premio al territorioUn angolo dedicato alle eccellenze del territorio fa il suo ingresso (dopo una lunga attesa) nella grande distribuzione imolese. Inaugurato al Superstore Conad di via Montericco il nuovo corner del ... ilrestodelcarlino.it Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/maxi-frode-grande-distribuzione-cooperative-fantasma-appalti-finti-e-166-milioni-fatture-false-AIpNS1jC #frode #logistica #grandedistribuzione #IlSole24Ore facebook "La Consulta dei mercati all'ingrosso puó essere quell'interlocutore nel dialogo con la grande distribuzione di cui il sistema della #logistica, in particolare del trasporto dei prodotti agricoli, ha tanto bisogno. Bisogna non solo crescere ma evolvere e migliorare x.com