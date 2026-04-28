gran finale di stagione al tea

Il 4 maggio Roberto Vecchioni torna al live con Tra il silenzio e il tuono tour che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario (“Tra il silenzio e il tuono”, Einaudi 2024 ) e unisce musica e racconto: nella prima parte è dedicato ai brani dell’ultimo album “L’Infinito” (2018, Etichetta DME ), per poi lasciare spazio ad alcuni classici del suo repertorio. Già dal titolo, autocitazione di “Chiamami ancora amore”, emerge il rimando autobiografico insieme all’analisi dei grandi temi che animano la passione dell’autore: la letteratura, la filosofia, la musica e il cinema. Roberto Vecchioni è accompagnato dalla “band storica”, costituita da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Il FINALE di STRANGER THINGS NON HA SENSO

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