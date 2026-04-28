Graduatorie ATA 24 mesi domanda dal 28 aprile | chi può presentarla e dove

Da martedì 28 aprile fino al 19 maggio è possibile presentare la domanda per le graduatorie ATA 24 mesi, utilizzate per assegnare ruoli e supplenze nelle scuole pubbliche. La procedura permette a coloro che desiderano inserirsi o aggiornare la propria posizione di farlo attraverso specifici canali online. La finestra di apertura riguarda sia le nuove domande sia gli aggiornamenti di quelle già presentate.

Da martedì 28 aprile al 19 maggio è aperta la finestra per presentare domanda di inserimento e aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi, utilizzate per l’assegnazione dei ruoli e delle supplenze nelle scuole statali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi: bandi entro il 21 aprile, domande (probabilmente) dal 28 aprileIl Ministero dell’Istruzione ha illustrato ai sindacati la bozza per l’aggiornamento delle graduatorie ATA “24 mesi” per il 20262027. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Graduatorie ATA 24 mesi, nessun attestato valutabile per i collaboratori scolastici; Concorso 24 mesi ATA 2025/2026: le FAQ della FLC CGIL su requisiti, domanda e riserva posti; Decreto delega procedure ATA 24 mesi - graduatorie a.s. 2026/27; Graduatorie ATA 24 mesi 2026/2027: La domanda per l’inserimento o per l’aggiornamento va presentata nella stessa provincia. Graduatorie ATA 24 mesi: al via domande di aggiornamento e inserimentoUfficiali le date per le graduatorie ATA 24 mesi 2026. Al via le domande su Istanze On Line. Ecco quali sono tutti i requisiti e la novità CIAD. catania.liveuniversity.it Concorsi ATA 24 mesi 2026, ecco tutti i bandi regionali [COMPLETO]Le domande si presentano esclusivamente in modalità telematica tramite Polis – Istanze online, dal 28 aprile al 19 maggio 2026. orizzontescuola.it Alba Adriatica, assunzioni agenti stagionali: il Comune attinge a graduatorie di altri enti facebook Graduatorie ad esaurimento GaE per il 2026/28: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. x.com