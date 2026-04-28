Gli hastag nostalgici di Corbetta

Nella libreria Plinio il Vecchio, tra gli scaffali pieni di volumi antichi, si trova una fotografia di Francesco Corbetta. Il suo scatto ha un forte impatto visivo e si distingue tra le altre immagini esposte. La scena si svolge in un ambiente raccolto e tranquillo, che invita alla riflessione. La fotografia cattura un momento che suscita emozioni e ricordi, creando un collegamento diretto con lo spettatore.

Nella penombra raccolta della Libreria Plinio il Vecchio, tra scaffali che custodiscono la memoria della parola scritta, la fotografia di Francesco Corbetta si impone con una forza silenziosa e insieme perturbante. La mostra, dall’emblematico titolo di “#hashtag” (fino al 9 maggio) non è soltanto un’esposizione: è un dispositivo critico che interroga lo sguardo contemporaneo, assuefatto alla bulimia visiva dei social. Corbetta parte da un’intuizione tanto evidente quanto raramente messa a fuoco: l’hashtag, nato per orientare nel caos digitale, ha finito per generare un’estetica della ripetizione, una grammatica visiva standardizzata che anestetizza la percezione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gli "hastag" nostalgici di Corbetta Notizie correlate Gli esuli iraniani nostalgici dello Shah insultano le femministe, la destra ne approfitta per fare propaganda di guerraL'8 marzo esuli iraniani ed iraniane hanno contestato le donne che stavano partecipando alla manifestazione per l'8 marzo. Boom dell’hastag #bimbofication dopo lo scandalo del marito di Kristi Noem: cosa significaTutto ha avuto inizio con una rivelazione choc: alcune inchieste riportate dal tabloid britannico Daily Mail hanno svelato che il marito dell'ex...