Giudice di Pace senza magistrati e con 6mila fascicoli pendenti | Battaglia per la giustizia

Il Giudice di Pace di una città della provincia si trova senza magistrati e con circa seimila fascicoli pendenti. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione presentata da un consigliere di minoranza del Partito Democratico. La mozione chiede di istituire un tavolo istituzionale con il Ministero della Giustizia per affrontare la situazione del giudice di pace. La questione riguarda la carenza di magistrati e l’accumulo di pratiche da gestire.

Il Consiglio comunale di Maddaloni ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal consigliere di minoranza Alfonso Formato, esponente del Partito Democratico, finalizzata alla richiesta di istituzione di un tavolo istituzionale con il Ministero della Giustizia per il Giudice di Pace di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Via Crucis "Giustizia e Pace" alla Cittadella: magistrati, detenuti e operatori commuovono il pubblicoCommozione e preghiere, venerdì sera, in piazza Dalmazia, alla Cittadella Giudiziaria, in occasione della Via Crucis “Giustizia e pace” presieduta... Leggi anche: Giustizia di prossimità: dalla Regione un milione e mezzo ai Comuni sede di uffici del giudice di pace Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bollette, vince il ricorso. Il Giudice di pace a Enel: Aumenti ingiustificati; L'autovelox alla 'Curva del fattore' non è omologato, il Giudice di pace annulla 15 multe a un automobilista; Alcoltest non omologato ed etilometro senza taratura: il giudice cancella la sanzione; Alzheimer, il giudice di pace: Nessuna retta da pagare all'Asp. Rifiuto immotivato della proposta conciliativa del giudice: condanna ex art. 96 c.p.c.Il Giudice di Pace di Gragnano condanna una compagnia assicurativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. per avere rifiutato senza motivazione la proposta conciliativa formulata ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c ... mondoadr.it Pappalardo: Giudici di pace, a Bari ne arrivano 12 ma non bastano. La riforma? Un po’ pericolosaAltri 12 giudici di pace in arrivo nel circondario di Bari. Dà una buona notizia il presidente del Tribunale del capoluogo, Alfonso Pappalardo, senza però illudersi che sia risolutiva. «Gli organici ... bari.repubblica.it Licinio Lea, già segretario comunale a Padova e giudice di pace, ha conseguito il primo titolo accademico nel 1972. Nei giorni scorsi ha discusso la tesi sulla Vicaria di Teolo nel territorio della Repubblica di Venezia. La dedica alla memoria della moglie Anna - facebook.com facebook Alzheimer, il giudice di pace: «Nessuna retta da pagare all'Asp» x.com