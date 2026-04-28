Il Vespa Club Perugia annuncia un nuovo evento dedicato al territorio umbro, chiamato “Giro dell’Umbria”. L’iniziativa prevede un percorso attraverso le principali località della regione, coinvolgendo appassionati e appassionate di Vespa. La manifestazione mira a valorizzare le bellezze paesaggistiche e culturali dell’Umbria, offrendo ai partecipanti un’esperienza in sella ai classici scooter. La data e i dettagli specifici dell’evento saranno comunicati prossimamente.

Il Vespa Club Perugia è pronto a dare vita ad una nuova iniziativa, piuttosto originale nel suo genere. Dopo il successo raccolto in occasione di Vespa in Mostra dello scorso gennaio, l’associazione perugina ha ideato per i prossimi, 8-9 maggio, il ‘Giro dell’Umbria’. Un evento nato dalla volontà di promuovere le bellezze culturali e paesaggistiche della regione, abbinando alcuni temi legati alla solidarietà sociale. Il percorso si articolerà in circa 600 chilometri lungo la perimetrale dell’Umbria, con pernottamento a Castelluccio di Norcia e alcune tappe dedite all’accoglienza di vespisti che vorranno accompagnare la carovana perugina per dei tratti del lungo itinerario.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Giro dell’Umbria’ tra le bellezze del territorio

Giro Podistico dell'Umbria 2026: Tappe, Percorsi e Guida Completa

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