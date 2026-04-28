‘Giro dell’Umbria’ tra le bellezze del territorio
Il Vespa Club Perugia annuncia un nuovo evento dedicato al territorio umbro, chiamato “Giro dell’Umbria”. L’iniziativa prevede un percorso attraverso le principali località della regione, coinvolgendo appassionati e appassionate di Vespa. La manifestazione mira a valorizzare le bellezze paesaggistiche e culturali dell’Umbria, offrendo ai partecipanti un’esperienza in sella ai classici scooter. La data e i dettagli specifici dell’evento saranno comunicati prossimamente.
Il Vespa Club Perugia è pronto a dare vita ad una nuova iniziativa, piuttosto originale nel suo genere. Dopo il successo raccolto in occasione di Vespa in Mostra dello scorso gennaio, l’associazione perugina ha ideato per i prossimi, 8-9 maggio, il ‘Giro dell’Umbria’. Un evento nato dalla volontà di promuovere le bellezze culturali e paesaggistiche della regione, abbinando alcuni temi legati alla solidarietà sociale. Il percorso si articolerà in circa 600 chilometri lungo la perimetrale dell’Umbria, con pernottamento a Castelluccio di Norcia e alcune tappe dedite all’accoglienza di vespisti che vorranno accompagnare la carovana perugina per dei tratti del lungo itinerario.🔗 Leggi su Lanazione.it
Giro Podistico dell'Umbria 2026: Tappe, Percorsi e Guida Completa
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