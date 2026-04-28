Giovane nudo in centro scoppia la polemica

Da ilrestodelcarlino.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di nudismo in centro città ha scatenato discussioni tra i residenti. Nei giorni scorsi, un giovane si è mostrato senza vestiti in pubblico, suscitando reazioni di sorpresa e sconcerto. Si tratta di un caso che si ripete dopo un episodio simile avvenuto circa un mese fa nello stesso luogo. La presenza di queste situazioni sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità locali.

Non è purtroppo un caso isolato: a Reggio Emilia era accaduto circa un mese fa e si è ripetuto nei giorni scorsi, il 23 aprile. Ieri anche a Modena, in pieno centro e intorno alle 11.30 del mattino, un giovane è stato notato girare nudo per la strada, all’ombra dell’Accademia. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della Volante e i sanitari del 118 che – una volta identificato – lo hanno trasportato a Baggiovara. Come accaduto nel Reggiano, quando lo scorso 25 marzo è stato un 26enne italiano di origini sudamericane ad aggirarsi completamente nudo in mezzo alla strada, per poi salire sul cofano di alcune auto sulla Circonvallazione, e così pure nei giorni scorsi, quando un altro uomo scappato dall’ospedale Santa Maria Nuova ha seminato il panico in viale Simonazzi e nelle vie limitrofe, subito non sono mancate le polemiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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