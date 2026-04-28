Giornata della danza dalla scienza le buone ragioni per lasciarsi andare al ritmo

La giornata dedicata alla danza mette in evidenza come questa forma di espressione abbia radici che risalgono ai tempi più antichi. La danza accompagna l'essere umano da secoli, rappresentando un modo di comunicare e condividere emozioni. La sua presenza si può riscontrare in molte culture e tradizioni, diventando parte integrante delle celebrazioni e delle pratiche quotidiane. La scienza ha recentemente studiato gli effetti positivi di questa attività sul corpo e sulla mente.

(Adnkronos) – Le sue origini si perdono nella notte dei tempi. La danza è una forma di espressione che accompagna da sempre la storia dell'umanità. Fin dalla preistoria, come dimostrano le tracce di silhouette in movimento rimaste impresse nelle pitture rupestri. Nel tempo gli stili si sono evoluti, ma anche fuori dal ristretto mondo di chi la coltiva come massima espressione artistica, ballare – o semplicemente lasciarsi andare al ritmo in maniera rudimentale per brevissimi momenti – è un'esperienza che accomuna chiunque nel pianeta, e scandisce la quotidianità di molti. Quasi un istinto primordiale, i cui benefici sono però perfettamente codificati ormai in una lunga serie di studi.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ENG SUB | Talent Has A Horrible Price | Genius Dolls 1-12 FULL Notizie correlate Referendum, dalla demolizione del Csm all’Alta Corte: dieci buone ragioni per votare NoLa posta in gioco è l’assetto istituzionale e l’equilibrio tra i poteri dello Stato che la riforma Nordio altera drasticamente. Leggi anche: Maestri e ballerini da tutta Italia al PalaBadiali per una Festa della donna a ritmo di danza Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giornata Internazionale della danza: 29 aprile; Giornata Internazionale della Danza: il Comune di Napoli presenta DanceParade!; Napoli città danzante, l'evento in Piazza per la Giornata Internazionale della Danza; Su Rai Uno si celebra la Giornata Mondiale della Danza con Siamo Danza diretta da Eleonora Abbagnato il 29 aprile alle 21.45 - DHN - Rivista di danza online. Giornata della danza, dalla scienza le buone ragioni per lasciarsi andare al ritmoLe sue origini si perdono nella notte dei tempi. La danza è una forma di espressione che accompagna da sempre la storia dell'umanità. Fin dalla preistoria, come dimostrano le tracce di silhouette in m ... adnkronos.com Giornata mondiale della danza: appuntamento a Martina Franca mercoledì 29 aprileL’evento a Palazzo Ducale non sarà solo un momento di condivisione culturale, ma anche un riconoscimento formale all’impegno, alla disciplina e ai successi raggiunti dalla ... agorablog.it La Top 3 Dunks presented by Geely Italia della 28^ giornata della Serie A Unipol 2025/26 #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook Un pianeta da scoprire… disegnandolo Per la Giornata della Terra, INGV ha lanciato il concorso per le scuole primarie: i disegni più belli entreranno nel Calendario 2027. Invio entro il 15 giugno 2026 Qui i dettagli buff.ly/zVjeuAR x.com