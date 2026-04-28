Giarre il Rex vibra | il dialogo tra pianoforte e chitarra

A Giarre, il Cine Teatro Rex ospiterà il concerto di Michele Amoroso e Nicola Oteri il 29 aprile, nell’ambito della rassegna La Grande Classica che si svolge ogni mercoledì fino al 17 giugno 2026. Il programma prevede un’interazione tra il suono del pianoforte e della chitarra, con un focus sulla musica classica e da camera. L’evento si inserisce in una serie di appuntamenti dedicati alla musica dal vivo.

?? Cosa sapere Michele Amoroso e Nicola Oteri suonano al Cine Teatro Rex di Giarre il 29 aprile. La rassegna La Grande Classica prosegue ogni mercoledì fino al 17 giugno 2026. Il Cine Teatro Rex di Giarre ospiterà mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 20.30, l'incontro musicale tra Michele Amoroso e Nicola Oteri nell'ambito della rassegna La Grande Classica. L'appuntamento, intitolato Intrecci sonori, vedrà il dialogo artistico tra pianoforte e chitarra, inserendosi in un ciclo di sette incontri con .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giarre, il Rex vibra: il dialogo tra pianoforte e chitarra Notizie correlate Nuovo Concerto del Sabato al conservatorio con la "sfida musicale" tra chitarra e pianoforteSabato 21 febbraio, alle 17, arriva un nuovo Concerto del Sabato al Conservatorio Cantelli di Novara.