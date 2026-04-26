Durante la recente edizione del GF Vip, Francesca Manzini è stata coinvolta in una polemica dopo che Antonella Elia ha rivelato che l’imitatrice aveva nascosto una relazione al di fuori della Casa. La scoperta ha portato Raimondo Todaro a esprimere il suo disappunto, chiedendo spiegazioni sulla verità riguardo alla relazione segreta di Manzini. La vicenda ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, generando discussioni sulla trasparenza dei concorrenti.

Francesca Manzini finisce al centro della polemica dopo essere stata smascherata da Antonella Elia: l'imitatrice ammette di aver nascosto una relazione fuori dalla Casa e scatena la reazione di Raimondo Todaro. Come nei migliori gialli, Francesca Manzini ha regalato al Grande Fratello Vip un colpo di scena che sta facendo discutere concorrenti e pubblico. L'imitatrice, infatti, sarebbe fidanzata. Nulla di strano, se non fosse che nelle settimane precedenti aveva più volte dichiarato di essere single e aveva fatto intendere di aver sviluppato una certa simpatia per Raimondo Todaro. Il segreto di Francesca Manzini viene a galla La verità è venuta a galla in modo improvviso durante una discussione accesa.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip: Francesca Manzini ha un fidanzato segreto, Todaro furioso: "Perché mentirmi?"

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