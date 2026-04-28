Stasera va in scena una nuova puntata del Grande Fratello Vip, con alcuni ospiti e momenti che stanno attirando l’attenzione dei telespettatori. Tra gli ospiti ci sarà il comico e conduttore che, durante la serata, parlerà di un personaggio noto per aver creato un personaggio fittizio. Sono inoltre previste le eliminazioni di uno tra i concorrenti ancora in gara, tra Marco, Paola, Alessandra e Lucia.

Questa sera va in onda una nuova puntata del Gf Vip: ecco tutte le anticipazioni. Chi uscirà tra: Marco, Paola, Alessandra e Lucia? Grande attesa per questa nuova puntata delGf Vip, sono accadute molte cose e questa sera verrà data attenzione a tutte le liti che ci sono state. Ma c’è stato un ingresso che ha sconvolto tutta la Casa, quello diValeria Marini. La soubrette si è presentata domenica con un vassoio di pasticcini ed una valigia, resterà per poco ma già dopo qualche ora ha portato scompiglio. In particolareAntonella Elia non le ha fatto una bella accoglienzadato che tra di loro c’è stato già uno scontro durante l’edizione del Gf Vip nel 2020.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gf Vip, stasera Manzini e il suo ‘Mark Caltagirone’: anticipazioni

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Come diceva Pamela Prati a Mark Caltagirone, #BuonaPrimavera (per me l’avvento del sole tout le jour da aprile a ottobre è, come disse #Mattarella, “un sogno, forse una favola”) - facebook.com facebook

Cioè abbiamo pure un fidanzato gate stile Mark Caltagirone, che edizione pazzesca #gfvip x.com