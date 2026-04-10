Questa sera su Canale 5 va in onda l’ottava puntata del “Grande Fratello Vip”, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Durante la puntata, si parlerà di Manzini, che sarà coinvolto in una discussione all’interno della Casa. I concorrenti e il pubblico seguiranno gli sviluppi di questa situazione, senza ulteriori dettagli sui risvolti legali o sugli eventuali provvedimenti.

Questa sera su Canale 5 torna il “Grande Fratello Vip” con l’ottava puntata, condotta da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La Casa è ormai sempre più divisa e le dinamiche tra i concorrenti continuano a diventare sempre più tese e imprevedibili. Il clima generale, già da giorni, appare carico di tensione, con alleanze che si formano e si sgretolano nel giro di poche ore. Scontro sempre più acceso tra concorrenti nella Casa. Tra i momenti più delicati delle ultime settimane spicca il confronto sempre più duro tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe. Le continue provocazioni, tra battute e imitazioni, avrebbero contribuito a creare un clima di forte contrapposizione. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - GF Vip, anticipazioni ottava puntata: Manzini “sotto processo” nella Casa

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