Il club ha deciso di affidarsi a Gasperini, considerato capace di valorizzare i giocatori e portare benefici economici, come dimostrano i grandi incassi ottenuti durante il suo periodo all’Atalanta. La scelta è arrivata dopo un’attenta valutazione delle sue capacità di gestire e sviluppare i talenti in squadra, con l’obiettivo di migliorare le performance e i risultati complessivi del team.

Mister plusvalenze ha una dote così speciale nel monetizzare i talenti da scherzarci su. “È vero che prende una percentuale sulle vendite?”, gli chiedemmo in un forum in Gazzetta ai tempi dell’Atalanta. “Beh, sì”, rispose sogghignando. Proprio a Bergamo il modello Gasperini è stato messo a regime, grazie alle capacità della società nerazzurra in termini di scouting e gestione del player trading: oltre 750 milioni sono stati i proventi dal calciomercato registrati dall’Atalanta tra gennaio 2017 (Gasp arrivò nel luglio 2016) e l’estate 2025 (la sessione immediatamente successiva al suo addio). Un “track record” unico, un modello di successo ammirato in Italia e in Europa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasperini si è preso la Roma per 750 milioni di motivi

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