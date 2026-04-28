Galleria nazionale i lavoratori protestano contro la direttrice | La gestisce come un'azienda privata

Domani 29 aprile i lavoratori dei sindacati Fp Cgil e Uil Pi si riuniranno in un presidio davanti alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. La protesta riguarda il modo in cui la direttrice gestisce la struttura, accusata di amministrarla come un'azienda privata. La direzione ha richiesto una lista dei partecipanti, mentre i lavoratori manifestano per far sentire la loro voce sulla situazione.

Domani 29 aprile i lavoratori dei sindacati Fp Cgil e Uil Pi si ritroveranno in presidio davanti la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, mentre la direzione avrebbe chiesto una lista dei partecipanti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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