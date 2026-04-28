Frosinone protocollo tra Comune e Anteas per l’inclusione sociale

Il Comune di Frosinone ha firmato un protocollo d’intesa con l’associazione Anteas Frosinone ODV. L’accordo riguarda interventi strutturati di inclusione sociale e il rafforzamento dei servizi destinati alle persone più fragili della città. La collaborazione mira a migliorare l’assistenza e favorire un maggior coinvolgimento delle fasce più deboli della popolazione. La firma è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

Protocollo d’intesa tra Comune di Frosinone e l’associazione Anteas Frosinone ODV per la realizzazione di interventi strutturati di inclusione sociale e il rafforzamento della rete dei servizi a favore delle fasce più fragili della popolazione. L’accordo, sottoscritto dall’assessore al welfare.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Inclusione sociale, protocollo d’intesa tra Inps Avellino e M.I.D.È stato sottoscritto questa mattina un Protocollo d’Intesa tra la Sede Provinciale Inps Avellino rappresentata dal direttore provinciale Pierluigi... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: PerForma PA finanziato: l’Ufficio Europa si consolida come modello territoriale di cooperazione tra Comuni; Disagio giovanile, il Consiglio dei Giovani di Frosinone aderisce al protocollo del Distretto B; Frosinone, prevenzione del suicidio: il Consiglio dei giovani aderisce al protocollo del distretto sociale B; FROSINONE | Gran finale di Let’s Move Together, tre giorni tra sport e inclusione. Frosinone – Disagio giovanile: il Consiglio dei Giovani aderisce al protocollo del Distretto Sociale BIl consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Marco Sordi: «Questo percorso conferma quanto sia strategico il ruolo del Consiglio dei Giovani come spazio di partecipazione reale e come strumento d ... tunews24.it Frosinone, allarme sicurezza allo Scalo: ok al protocollo anti bivaccoIeri si è tenuta una riunione per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa finalizzato a rispettare congiuntamente le misure volte alla prevenzione di atti illegali e di situazioni di pericolo per ... ilmessaggero.it 3925803137 REMÌ, MINI CUCCIOLO IN ADOZIONE LEGGETE FINO IN FONDO FROSINONE Questo piccino di tre mesi, futura taglia piccola (intorno ai 7-8 kg da adulto), sta cercando una famiglia per lui Sarà adottabile solo da veri amanti degli anim - facebook.com facebook