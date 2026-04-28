Frosinone capofila finanziato il progetto PerForma PA con fondi UE

Il progetto “PerForma PA – Pianificazione strategica e intelligenza artificiale: cooperazione e innovazione per il governo del territorio” ha ricevuto un finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico sostenuto dall’Unione Europea con fondi NextGenerationEU. La città di Frosinone si trova al centro di questa iniziativa, che mira a sviluppare strumenti di pianificazione strategica e innovazione digitale per il territorio. Il finanziamento è stato assegnato a seguito di una selezione europea.

È stato finanziato il progetto “PerForma PA – Pianificazione strategica e intelligenza artificiale: cooperazione e innovazione per il governo del territorio”, nell’ambito dell’avviso pubblico sostenuto dall’Unione Europea – NextGenerationEU.L’iniziativa coinvolge undici Comuni del territorio, con.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Atripalda capofila del progetto BIM4PA finanziato con fondi europeiTempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Atripalda, in qualità di ente capofila, annuncia ufficialmente l’ottenimento di un importante finanziamento... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Frosinone capofila, finanziato il progetto PerForma PA con fondi UE; PerForma PA finanziato: l’Ufficio Europa si consolida come modello territoriale di cooperazione tra Comuni; Frosinone capofila in Europa: progetto EPIC per una Ciociaria che fa squadra. Frosinone: nasce la rete Restituire Futuro per il reinserimento lavorativo delle persone fragiliSi è svolta presso la Cittadella Cielo di Frosinone la conferenza stampa di presentazione e la firma del Protocollo d’Intesa Restituire Futuro, promossa dall’Associazione Insieme verso Nuovi ... agensir.it Roberta Di Domenico ha pubblicato su Alessioporcu.it l'articolo Frosinone capofila in Europa: progetto EPIC per una Ciociaria che fa squadraMentre la politica si accende, l’Ufficio Europa di Frosinone candida il progetto EPIC al programma CERV: una rete ter - facebook.com facebook