La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulla designazione arbitrale in occasione della partita tra Milan e Inter disputata il 2 aprile. L'indagine riguarda l'arbitro Gianluca Rocchi, accusato di frode sportiva. Al momento, non ci sono altre informazioni disponibili sui dettagli dell'indagine o sui possibili sviluppi. La situazione è ancora in fase preliminare e si attende l'esito delle verifiche.

? Cosa sapere Procura di Milano indaga Gianluca Rocchi per frode sportiva dopo Milan-Inter del 2 aprile.. L'inchiesta mira a chiarire accordi per influenzare le designazioni arbitrali post San Siro.. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per frode sportiva concentrandosi su un presunto incontro avvenuto a San Siro la sera del 2 aprile 2025, durante la semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter terminata 1-1 con i gol di Abraham e Calhanoglu. L’inchiesta punta il dito contro il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, attualmente autosospeso, accusato di aver agito in concerto con soggetti ancora non identificati all’interno dello stadio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frode a San Siro: indagata la designazione arbitrale su Milan-Inter

0-0 A SAN SIRO tra Milan e Juventus… MA SCOPPIA IL CASO Arbitri ,Rocchi dimissioni!

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