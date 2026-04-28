forma artistica collettiva che unisce i ragazzi

Una forma artistica collettiva coinvolge i giovani in un progetto che li unisce attraverso l’espressione creativa. Un noto direttore della fotografia, con sette premi David di Donatello, ha recentemente partecipato a un evento dedicato ai ragazzi, sottolineando l’importanza del coinvolgimento artistico giovanile. L’iniziativa ha attirato l’attenzione di pubblico e media, evidenziando la connessione tra arte e formazione nelle nuove generazioni.

Luca Bigazzi, direttore della fotografia da record – suoi sette David di Donatello e lo sguardo in capolavori come “ La grande bellezza “ di Paolo Sorrentino (premio Oscar nel 2014) e “ Pane e Tulipani ” di Silvio Soldini – è nella giuria del concorso “More than words - Parole, idee e immagini per il cinema e la critica cinematografica“ e si prepara a tornare al liceo Manzoni per tenere un corso di fotografia. Una sorpresa annunciata al cinema Anteo e accolta con entusiasmo dagli studenti. Com’è lavorare con i ragazzi e vedere i loro risultati? "Io trovo veramente che siano delle generazioni meravigliose. Sono molto più preparati, molto più intelligenti della nostra generazione, ma molto poco considerati, molto poco stimati da un Paese che detesta i giovani come nessun altro Paese in Europa e forse nel mondo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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