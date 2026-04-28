Forlì si stringe attorno a San Pellegrino | tra fede antica e il profumo dei cedri

Da forlitoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Forlì si avvicina la celebrazione di San Pellegrino Laziosi, un evento che coinvolge la comunità locale. La festa richiama tradizioni religiose antiche e si svolge nel rispetto di riti consolidati nel tempo. Le vie della città si preparano ad accogliere i partecipanti, con eventi che richiamano la storia e la cultura legate al santo. La ricorrenza rappresenta un momento di identità condivisa per gli abitanti.

Forlì si prepara a vivere uno dei momenti più profondi della sua identità collettiva: la solennità di San Pellegrino Laziosi. Compatrono della città e unico forlivese finora elevato alla gloria degli altari, il Santo rappresenta per migliaia di fedeli un faro di speranza, specialmente nella sua.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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